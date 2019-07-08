أرتفاع أسعار النفط وبرنت يصل الى 64.31 دولار

2019/07/08 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ ارتفعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، مستفيدة من تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط من جانب منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، ومدعومة ببيانات الوظائف الأميركية والمخاطر الجيوسياسية التي جاءت أفضل مما توقعه الأسبوع الماضي.ووافقت دول أوبك وأخرى مستقلة بقيادة روسيا على "تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 9 أشهر مقبلة تنتهي في آذار 2020"، إلا أن "التخوفات من التباطؤ الاقتصادي العالمي تهدد بالحد من صعود أسعار الخام نحو مستويات الربع الثاني لسنة 2019 البالغة 68 دولار للبرميل".

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت "ثمانية سنتات بحلول صباح اليوم ووصل 64.31 دولار، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 57.57 دولار".

كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أيلول المقبل بنسبة 0.67% أو 43 سنتا إلى 64.67 دولار، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم آب المقبل بنسبة 0.57% أو 33 سنتا إلى 57.83 دولار.انتهى/س

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