فرانس: الامارات تسحب بعض قواتها من اليمن

2019/07/08 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ ذكرت وكالة فرانس برس، اليوم الاثنين، إن الإمارات ستخفض عدد قواتها في اليمن لتتحول من استراتيجية عسكرية إلى خطة سلام.وقال مسؤول كبير في الإمارات: "نخفض مستويات القوات لأسباب استراتيجية في مدينة الحديدة، وأسباب تكتيكية في أجزاء أخرى من البلاد".بحسب فرانس برس.

وأضاف، "يتعلق الأمر بالانتقال من ما أسميه الاستراتيجية العسكرية الأولى إلى الاستراتيجية الأولى للسلام، وهذا ما أعتقد أننا نفعله".

وتسعى السعودية والإمارات تحالف عسكري، منذ مارس/ آذار 2015، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرة عليها الحوثيين منذ أواخر عام 2014،وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وادت حرب التحالف الى سقوط سقط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلاً عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.انتهى/س

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