اسرار احتجاز قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي : صور وزير الدفاع تفضح غياب القائد ! صور و فيديو

2019/07/08 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : كشفت مصادر قناة العهد التابعة لحركة عصائب اهل الحق عن احتجازِ قائدِ عملياتِ الانبار محمود الفلاحي في قيادةِ القواتِ البرية ببغداد، مشيرةً الى انه يخضعُ للتحقيقِ أمام اللجنةِ المشكلة من قبلِ وزارةِ الدفاع ..المصادرُ ذكرت ان الفلاحي يتمتعُ بحريةٍ كاملة في التنقلِ داخل المبنى العسكري المحتجزِ فيه مع الاحتفاظِ بهواتفه النقالة […]

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