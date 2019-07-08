2019/07/08 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أبدى الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، مخاوفه من إرجاع موازنة كركوك الى الحكومة الاتحادية لعدم التئام المجلس وإقراراها بسبب الخلافات على منصب المحافظ، مؤكدا ان المنصب سيحسم خلال ايام.وقالت النائب عن الاتحاد ديلان عبد الغفور في تصريح صحفي، ان “مجلس كركوك لم يجتمع ليناقش خطة مشاريع 2019 بسبب الخلافات على منصب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخاوف من إرجاع موازنة كركوك للحكومة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف من إرجاع موازنة كركوك للحكومة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف من إرجاع موازنة كركوك للحكومة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).