2019/07/08 | 21:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (هدفد.
1 )زاخو– الرمادي(0 )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((هدف د. 1 ) زاخو – الرمادي ( 0 )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
1 )زاخو– الرمادي(0 )
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((هدف د. 1 ) زاخو – الرمادي ( 0 )) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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