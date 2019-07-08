عمليات نينوى للحشد تعلن نتائج الصفحة الثانية لعملية إرادة النصر

2019/07/08 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي، الاثنين، عن تطهير ٢٧٧٠ كم ضمن الصفحة الثانية لعمليات إرادة النصر، مشيرة الى استمرار عمليات التقدم في ثلاث محاور.وقالت عمليات نينوى للحشد في بيان، ان "الالوية ٤٠،٣٣، ٤٤، ٣٠، ١٥، ٥٣، ٢٩، الفوج الاول لعمليات نينوى، ووحدات حماية سنجار، قامت بالتفتيش الدقيق للمناطق المطهرة في الصفحة الاولى اذ تواصل ...

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