عمليات الانبار للحشد تنهي اليوم الثاني بتدمير 14 مضافة ومعسكرا لـ

2019/07/08 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الاثنين، عن انتهاء الصفحة الثانية من عملية ارادة نصر المشتركة مع قيادة عمليات الجزيرة بتطهير (15) قرية ومنطقة والتي امتدت من شمال الفرات الى محافظة نينوى بمحاذاة الحدود العراقية السورية، فضلا عن تدمير 14 معسكرا ومضافة لـ"داعش".وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، ...

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