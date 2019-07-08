2019/07/08 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 89j622COUeA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازالة البسطيات يثير غضب المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ازالة البسطيات يثير غضب المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).