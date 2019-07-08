2019/07/08 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عمدت الملاكات الخدمية في امانة بغداد الى ازالة سوق “سيد الحليب” بشكل كامل.وذكر مراسل وكالة كلكامش برس؛ ان “قوة من قيادة عمليات بغداد والملاكت التابعة الى امانة بغداد عمدوا الى ازالة سوق البسطيات في منطقة المنصور والمعروفة شعبيا “بسيد الحليب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ازالة سوق “سيد الحليب” بالكامل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ازالة سوق “سيد الحليب” بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).