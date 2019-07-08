جماهير نادي الرمادي تتفاجئ من اجبارها على قطع تذاكر الدخول لملعب الصناعة لمشاهدة مباراة فريقها امام زاخو

2019/07/08 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جماهيرناديالرماديتتفاجئمناجبارهاعلىقطعتذاكرالدخوللملعبالصناعةلمشاهدةمباراةفريقهاامامزاخو

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