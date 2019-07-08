2019/07/08 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/08 | 21:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).