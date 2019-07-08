كتلة سائرون تدين الإعتداء الإرهابي على منزل النائب صادق السليطي

2019/07/08 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الكتلة النيابية لتحالف سائرون، اليوم الاثنين، الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرض له منزل النائب صادق السليطي عضو تحالف سائرون .

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