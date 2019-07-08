التخطيط النيابية: فائض موازنة عام 2019 سيخصص لدفع جزء من الديون المترتبة على العراق

2019/07/08 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت لجنة التخطيط النيابية، اليوم الاثنين، تخصيص جزء من فائض موازنة عام 2019 لدفع جزء من الديون المترتبة على العراق ولصرفها على فئة معينة.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي، إن "لجنة التخطيط تخطط بالتعاون مع اللجنة المالية النيابية لاستغلال الفائض من أموال الموازنة الاتحادية لعام 2019 لتسديد الديون المترتبة على الحكومة".واضاف، انه سيجري "تبويب الاقسام الأخرى منها لتعيين ذوي الشهداء والجرحى من القوت الأمنية".



موضحاً إن "الأمر مرهون بإعطاء التقارير عن الفائض المالي من قبل وزارة المالية لمجلس النواب".وتابع ان "وزارة المالية لم تزود مجلس النواب بتلك التقارير حتى الآن رغم المطالبة بها لمعالجة أزمة البطالة"،وذكر ان "الفائض سيحقق تعيين جزء من الخريجين من ذوي الشهداء إكراما لدماء ذويهم".وكانت اللجنة المالية قد اكدت في وقت سابق، ان تسديد الديون الخارجية المترتبة على الدولة العراقية ستستمر حتى عام 2053 وفق السياقات الحالية.

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