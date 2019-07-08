غرب نينوى تعيش إرهاصات 2014.. الليل لداعش والنهار للقوات العراقية

2019/07/08 | 21:30

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سومر نيوز: بغداد..



قالت وكالة الأناضول التركية إن المناطق الغربية في محافظة نينوى قرب الحدود السورية، تعاني تصاعداً غير ...

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