ساحل العاج يلحق بركب المتأهلين لدور الثمانية لكأس إفريقيا 2019

2019/07/08 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حجز منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج) مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، على حساب نظيره المالي، إثر فوزه عليه (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين.وأحرز المهاجم الإيفواري، ويلفريد زاها، هدف الفوز الوحيد لمنتخب “الأفيال”، في الدقيقة 76، من زمن اللقاء الذي أقيم على إستاد […]

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