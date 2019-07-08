كربلاء:اتلاف أكثر من ( 25 ) طن من بيض المائدة المحظور إستيراده من إحدى دول الجوار الموبوءة بأنفلونزا الطيور

وتابع العباسي، قمنا بحجز الكمية ومصادرتها، وفقاً لقرار صادر من اللجنة العليا لمرض إنفلونزا في مجلس الوزراء، والقاضي بمنع دخول البيض وجميع منتجات الدواجن والطيور الحية من جميع دول الجوار الى المحافظات العراقية، بسبب وجود بؤر للمرض في تلك المناطق، وإتلافها حال ضبطها حفاظاً على صحة المواطنين ".
وأكد العباسي، إنه " تم إتلاف المادة المصادرة في مناطق الطمر الصحي، وفق محضر رسمي بموجب نظام الأغذية رقم (4) لسنة 2011 وحسب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، وبحضور صاحب العلاقة "، علاوة على " فرض غرامة مالية بحقه وإغلاق مخزنه ".
وطالب مدير الشعبة " التجار وأصحاب المعامل والمنتجات الغذائية ومورديها بالإلتزام بالقوانين والأنظمة الصحية، لتجنب المساءلة القانونية والخسائر المالية "، فيما دعا المواطنين الى " ضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها "، والإبلاغ عن " المخالفين إلى شعبة الرقابة الصحية حفاظاً على الصحة العامة ".
يُشار الى" أن فرق الرقابة الصحية ومفارز الشرطة والأمن الاقتصادي في محافظة كربلاء، تقوم بجولات مستمرة للكشف عن صلاحية المواد الغذائية في الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجوالين، وتجري فحوصات مختبرية على مختلف المواد الغذائية وتصادر غير الصالح منها وتتلفها ".
وكالة نون الخبرية: سليم كاظم
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