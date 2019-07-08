ازالة سوق “سيد الحليب” بالكامل غربي بغداد

2019/07/08 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عمدت الملاكات الخدمية في امانة بغداد الى ازالة سوق “سيد الحليب” بشكل كامل.

وذكر مصدران “قوة من قيادة عمليات بغداد والملاكت التابعة الى امانة

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