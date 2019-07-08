2019/07/08 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن المتحف البريطاني، الاثنين، أن قطعا أثرية من العراق وأفغانستان تمت مصادرتها في بريطانيا، ستعاد إلى بلدانها الأصلية بعد التأكد من مصدرها من قبل خبراء من المتحف.وذكر المتحف البريطاني أنه يعمل مع سلطات إنفاذ القانون، بما فيها شرطة الحدود البريطانية وشرطة لندن لإعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها خلال فترات النزاع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المتحف البريطاني يعيد قطعا أثرية مسروقة للعراق وكالة خطوة برس.

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