الحشد الشعبي يعلن العثور على مضافات لـ”داعش” في صحراء نينوى

2019/07/08 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، العثور على مضافات ومقر قيادة لتنظيم “داعش” في صحراء محافظة نينوى.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، انه “في اليوم الثاني من انطلاق عمليات إرادة النصر تم العثور على عدد من المضافات التي تعود لتنظيم داعش الارهابي وهي متروكة بعد فرار الارهابيين منها […]

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