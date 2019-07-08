ارقام مخيفة عن الوفيات في حوادث السير

2019/07/08 | 21:38

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كشف عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، عن وجود

اكثر من 4 الاف حالة بين متوفي ومصاب نتيجة حوادث السير للنصف الأول

من العام الحالي في النجف.وقال الغراوي في بيان ، إن "عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث

السيارات للنصف الاول من عام 2019 في محافظة النجف الأشرف بلغ 4 الاف

و648.يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير

تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود أسباب أغلبها بحسب

مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.

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