النقل تنذر المتجاوزين على سكك القطار

2019/07/08 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الشركة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل،

الاثنين ، ازالة (21) معبرا غير نظامي بين محطتي ابو طبيخ والديوانية،

ودعت الى أبعاد المتجاوزين على السكك الحديدية.وقالت الشركة في بيان ، انه “تم القيام بحملات تطوعية للمباشرة بتصليح

واعمار (8) عربات لنقل الزائرين لتهيئتها للزيارات الدينية

المرتقبة”.وبينت الشركة انه”تم رفع كفاءة خطوط السكك لمحيط المنطقة ومراقبة

المعابر بالتعاون مع مفارز الشرطة عند مرور قطارات الشركة لانسيابية

سير القطارات بسلام وفرض قوة القانون بانذار المتجاوزين على محرمات

السكك لكون إزالة التجاوزات يساعد على تقليل الحوادث وانسيابية سير

قطارات آمنة وسريعة ومريحة”.

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