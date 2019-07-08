الجبوري والحلبوسي يبحثان مجريات الوضع السياسي ودعم استقراره وبناء الدولة

2019/07/08 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الأمين العام لحزب التجمع المدني للإصلاح “عمل” سليم الجبوري مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مجريات الوضع السياسي ودعم استقراره وأهمية بناء الدولة ورصانة مؤسساتها.وأكد الجبوري / حسب بيان لمكتبه/ أهمية دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي في تصحيح مسار العملية الديمقراطية ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومحاربة بؤر الفساد.وشدد على أن يكون لمجلس […]

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