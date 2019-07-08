الدفاع: عمليات “إرادة النصر” لن تنتهي إلا ان تصل إلى خط الحدود الدولي

2019/07/08 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

حددت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، تحدد موعد انتهاء

عمليات “إرادة النصر”، التي انطلقت أمس الأحد، لتطهير مناطق تقع بين 3

محافظات وصولاً على الحدود مع سوريا.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع، الفريق الركن

محمد العسكري، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عمليات

(إرادة النصر) التي بدأت وفق معلومات استخبارية دقيقة، لن تنتهي إلا ان تصل إلى خط

الحدود الدولي، وتدمر كل الانفاق والمضافات والعبوات والعجلات المفخخة”.

وأضاف العسكري، أن “العلية دمرت حتى الآن 200 عبوة

ناسفة و12 مضافة، إضافة إلى معسكر تحت الأرض، فضلا عن الاستيلاء على دراجات نارية

مفخخة تابعة لعصابات داعش الإرهابية”.

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