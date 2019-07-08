العثور على مضافات ومقر قيادة لتنظيم “داعش” في صحراء نينوى

2019/07/08 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، العثور على مضافات ومقر

قيادة لتنظيم “داعش” في صحراء محافظة نينوى.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، انه “في اليوم الثاني من انطلاق عمليات إرادة النصر تم العثور على

عدد من المضافات التي تعود لتنظيم داعش الارهابي وهي متروكة بعد فرار الارهابيين

منها مع انطلاق العمليات”.

وأضاف، أنه “تم العثور على كدس من المتفجرات تم

التخلص منه بشكل آمن وعدد من منشورات ماتسمى بـ(مكتبة الهمة) التابعة لارهابيي

داعش”.

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