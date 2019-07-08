2019/07/08 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم الاثنين، أن العرب والتركمان في المحافظ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عرب كركوك: متفقون مع التركمان على حصر الملف الأمني بيد بغداد.. تخلصنا من الجثث!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عرب كركوك: متفقون مع التركمان على حصر الملف الأمني بيد بغداد.. تخلصنا من الجثث!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).