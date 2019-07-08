قائد الحرس الثوري: العالم يعلم أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي

2019/07/08 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قال

الميجر جنرال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم الإثنين، إن العالم

يعلم أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وفق ما نقلت وكالة ”تسنيم“ المحلية.

وتساءل

سلامي، ”لماذا يفرضون علينا عقوبات دولية بشأن القضية النووية، في الوقت الذي يدرك

فيه العالم أننا لا نسعى لامتلاك سلاح؟ في حقيقة الأمر هم يعاقبوننا بسبب

المعرفة..



الأسلحة النووية ليس لها مكان في الإسلام، الإسلام لا يقر أبدًا أسلحة

الدمار الشامل“.

وهددت

إيران في وقت سابق اليوم، بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل

وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20% ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة،

في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

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