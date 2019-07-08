2019/07/08 | 22:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، الاثنين، عن وجود مؤامرة دول...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جعفر يكشف عن ’’مؤامرة أممية’’ لبيع كركوك للكرد: وجود البيشمركة ’’حالة شاذة’’!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
كشف الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، الاثنين، عن وجود مؤامرة دول...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جعفر يكشف عن ’’مؤامرة أممية’’ لبيع كركوك للكرد: وجود البيشمركة ’’حالة شاذة’’!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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