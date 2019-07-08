جعفر يكشف عن ’’مؤامرة أممية’’ لبيع كركوك للكرد: وجود البيشمركة ’’حالة شاذة’’!

2019/07/08 | 22:14

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بغداد اليوم - بغداد

كشف الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، الاثنين، عن وجود مؤامرة دول...





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