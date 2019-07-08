خاص| العلاقات الخارجية النيابية تدعو لاستدعاء سفير العراق في واشنطن و”محاسبته”

2019/07/08 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عامر الفايز، الاثنين، وزير الخارجية إلى استدعاء سفير العراق في واشنطن بشأن حديثه عن تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وقال الفايز في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن “تصريح السفير العراقي لا ينسجم مع موقف الحكومة العراقية الرافض للاستيطان وقتل وتهجير الفلسطينيين، والموقف المؤيد للشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “الموقف الحكومي وكذلك وزارة الخارجية غير واضح حتى الان، لذا نطالب الوزارة باستدعاء السفير وتشكيل مجلس تحقيقي بشأن ما ذكره”.

وأضاف، أن “هناك توجهاً برلمانياً لدى بعض الكتل لمحاسبة السفير على حديثه بشأن تطوير العلاقة مع إسرائيل قد يسفر عن إقالته من قبل الوزارة”.

وكان السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين دعا إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، مما سبب غضباً شعبياً عارماً، فضلاً عن رفض من قبل القوى الجهادية والوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية .

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