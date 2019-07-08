2019/07/08 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zaHoW5CARNg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #فكرة_بمليون_جنيه| علاء يختار اسم المولود الجديد من زوجته الثانية.. شاهد ماذا اختار له؟) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #فكرة_بمليون_جنيه| علاء يختار اسم المولود الجديد من زوجته الثانية.. شاهد ماذا اختار له؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).