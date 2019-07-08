وزير الاتصالات : شركات الانترنت تتحكم بالخدمة ..وساكشف فسادهم والمافيات التي تقف خلفهم

2019/07/08 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الاتصالات نعيم الربيعي عن قرب طرح 5 ملايين خط انترنت للتعاقد وفق معايير عالمية.وقال في تصريح متلفز تابعته وكالة وطن للانباء ان : التداخل بين الوزارة وهيئة الاتصالات يحول دون اطلاق الرخصة الوطنية للهاتف النقال.واضاف الربيعي ان الشركات الخاصة تتحكم بالانترنت في عموم العراق وهي قادرة على ايقاف الانترنت في البلاد.مينا […]

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