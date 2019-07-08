2019/07/08 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار،الاثنين، بتدمير عجلتين مفخختين لارهابي داعش ومقتل من فيهما بعملية امنية استباقية غربي المحافظة.وقال المصدر إن “القوات الامنية نفذت حملة أمنية استباقية استهدفت صحراء قضاء القائم غربي الانبار القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا، تمكنت خلالها تدمير عجلتين مفخختين لارهابي داعش ومقتل من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير عجلتين مفخختين لـ “داعش” ومقتل من فيهما غربي ألانبار المركز الخبري الوطني.

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