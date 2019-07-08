الكشف عن وجود 70 الف مذكرة قبض غير منفذة بحق الارهابيين في نينوى

2019/07/08 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، الاثنين، عن وجود 70 الف مذكرة قبض غير منفذة بحق الارهابيين في المحافظة.وحذر الدوبرداني خلال بيان تلقته /المعلومة/، من الخطورة المستقبلية لأمن نينوى والعراق ككل، خاصة ان مذكرة القبض صادرة عن رئاسة محكمة استئناف نينوى ومرسلة الى دائرة الاصلاح العراقية.واضاف ان “الكتاب تضمن وجود […]

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