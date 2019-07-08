2019/07/08 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرشهد طقس البلاد، اليوم الأحد 8 تموز/يوليو، درجات حرارة مرتفعة بلغت 49 في بعض مدن الجنوب التي تأثرت بهزة أرضية مصدرها إيران، ضمن طقس سيستمر حتى نهاية الأسبوع مع ارتفاع وانخفاض طفيفين في بعض المناطق.

سجلت البلاد درجات حرارة مرتفعة في مناطق جنوب البلاد ضمن طقس يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري مع توقعات بانخفاض ملحوظ

وتراوحت درجات الحرارة في البلاد بين 38 كأدنى درجة حرارة سجلت في السليمانية و49 درجة مئوية في البصرة، فيما تراوحت بين 45 – 46 درجة مئوية في أغلب المحافظات ومن بينها العاصمة بغداد، وفق جدول الهيئة العامة للأنواء الجوية.

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من جانبه قال المتنبئ الجوي صادق عطيه، في إيضاح حول آخر توقعات درجات الحرارة، إن "تلك التوقعات تشير إلى عدم وجود موجة حارة جدًا خلال نهاية الأسبوع الحالي، كما تشير إليه بعض مواقع الطقس"، لكنه أكد أن هناك ارتفاعًا طفيفًا متوقعًا نهاية الأسبوع الحالي لكنه لا يصل لمستوى الموجة شديدة الحرارة، ولن يكون كبيرًا.

وقدر المتنبئ عبر صفحته في فيسبوك، الارتفاع بمقدار درجة إلى درجتين عن مستوى درجات الحرارة التي سجلت اليوم، تستمر حتى يومي الخميس والجمعة، ثم تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الأسبوع القادم، مرجحًا تسجيل انخفاض واضح لدرجات الحرارة في طقس غير متوقع خلال شهر تموز/يوليو، كما بين أن الكتلة الحارة المتوقعة نهاية الأسبوع ستكون قوية على إيران وتستمر عدة أيام هناك.

كانت إيران سجلت صباح اليوم هزة أرضية، حيث أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تسجيل هزة بقوة 5.6 درجات ضربت شرقي مدينة الأهواز في إيران، تأثرت بها الكويت وكل من ميسان والبصرة.



وشهدت المنطقة كذلك هزات ارتدادية لم تسفر عن أي أضرار في مناطق البلاد وفق تقرير الهيئة العامة للأنواء.

ويعزو مختصون الزلازل التي تحدث في الشريط الشرقي للحدود العراقية، إلى الحركة في الصدع الفاصل بين الصفيحتين العربية والأوراسية.



حيث تتحرك الصفيحة العربية دائمًا باتجاه الصفيحة الأوراسية وهذا الاندفاع يخزن طاقة كبيرة تنفجر بين فترة وأخرى على أعماق مختلفة بسبب عدم احتمال الصخور للضغط الناتج عن هذا الاندفاع المستمر فيطلق موجات زلزالية تنتشر في المنطقة.

تأثرت محافظتا البصرة وميسان بهزة أرضية ضربت الأراضي الإيرانية تبعتها هزات ارتدادية دون تسجيل أضرار أو سقوط ضحايا

كما يحذر المختصون، من أن هذا الصدع سيبقى يشكل تهديدًا دائمًا على سلامة المباني والمواطنين في العراق وإيران والخليج، لذلك يجب أن يتم إدخال معاملات السلامة من الزلازل أثناء تصميم المباني بشكل عام والمرتفعة منها بشكل خاص.

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