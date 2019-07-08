التعليم العالي تناقش آليات تطبيق المنهج الدراسي (جرائم حزب البعث) في المراحل كافة

2019/07/08 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آليات تطبيق المنهج الدراسي الموسوم (جرائم حزب البعث) المقرر تدريسه في المراحل كافة. وذكرت الوزراة في بيان لها اليوم الاثنين، انه " تم خلال الاجتماع الذي ترأسه مستشار الوزارة للشؤون التربوية وتطوير المناهج محسن عبد علي الفريجي بحث، التأكيد على تضمين المنهاج الدراسي (جرائم حزب البعث) في مناهج مادة التاريخ وحقوق الانسان في الجامعات العراقية على ان يتم تدريس هذه المادة من قبل اساتذة القانون والعلوم السياسية والاعلام والتاريخ في الجامعات، فضلا عن التنسيق مع مؤسستي الشهداء والسجناء والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ووزارتي التربية والثقافة من اجل الاسراع في اعداد منهاج دراسي يتضمن اظهار جرائم البعث المقبور مع توفير قاعدة بيانات عن المتضررين من جراء هذه الجرائم".

واضاف أن " الاجتماع تناول آليات اعداد منهاج دراسي يدرس في المراحل كافة وفي الاقسام العلمية والانسانية في الجامعات العراقية على ان يكون من المواد الالزامية.

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