رئيس اركان الجيش العراقي يتوجه الى المملكة العربية السعودية

2019/07/08 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه السيد رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، يوم الاثنين الموافق 8 تموز 2019، الى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة نظيره السعودي الفريق اول الطيار الركن فياض بن حامد الرومليونقلت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته ان الزيارة جاءت لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وكالة نون الخبرية

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