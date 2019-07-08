المركز العربي للعدالة يحذر من أعلان النظام الايراني قريبآ من امتلاك القنبلة النووية

2019/07/08 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن

على هامش أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان في جنيف وبتاريخ 06/07/2019 ، تم مشاركة المركز العربي للعدالة وبالتعاون مع منظمة الاحواز للدفاع عن حقوق الانسان في ندوة عن الانتهاكات الجسيمة للنظام الإيراني في العراق والأحواز وسوريا واليمن وما يرتكبه هذا النظام من جرائم ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، وما يمارسه من سياسات التغيير الديموغرافي والاعتقالات والإعدامات على يد المليشيات الطائفية خارج القانون في العراق وتغييب المعتقلين مع غياب نظام المسائلة القضائية لزعامات المليشيات واذرعها الدموية، طالب الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز العربي للعدالة في المملكة المتحدة ضرورة ان يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي قرارات لإيقاف السياسات التوسعية للنظام الإيراني وان يتحمل المجتمع الدولي دوره القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين من جرائم هذا النظام ، وعلى المجتمع الدولي دورا أساسياً في حفظ الامن والسلم الدوليين قبل ان تعلن ايران ونظامها العنصري نجاحها بامتلاك القنبلة النووية والتي ستجعل منطقة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي في فوهة بركان نووي ...

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