محمد جعفر يكشف عن مؤامرة لبيع كركوك للكرد

2019/07/08 | 22:37

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كشف الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، الاثنين، عن وجود مؤامرة دولية واممية لبيع محافظة كركوك للكرد يقودها الحزبين الكرديين الرئيسيين منذ

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