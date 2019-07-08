بريطانيا تغادر الاتحاد الاوربي في هذا التاريخ

2019/07/08 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

أعلن الوزير البريطاني المكلّف ملف بريكست ستيفن باركلي، الإثنين، أنّ بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول بعد تأجيل الموعد مرتين، وأشار إلى أنّ هذه رغبة الطرفين.

وقال ستيفن باركلي في ندوة أمام الصحافة الأجنبية، "قلنا دوماً بوضوح، وبوريس جونسون (المرشح الأوفر حظاً لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي) قالها بشكل جلي: ينبغي على المملكة المتحدة الخروج في 31 أكتوبر".

وأضاف "دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قالت في الواقع إنّ تأجيلاً من دون هدف غير مرغوب به من جانب الاتحاد أيضاً".

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