2019/07/08 | 22:40

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الخطوط البريطانية تواجه غرامة بـ183 مليون استرليني لهذا البسبب

اعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها تواجه غرامة لم يسبق

لها مثيل في تاريخها قدرها / 183/ مليون جنيه استرليني بسبب اختراق

أنظمتها الأمنية في العام الماضي.وذكرت الخطوط، التي تمتلكها شركة (آي إيه جي)، إن العقوبة التي فرضها

مكتب مفوض المعلومات "أدهشتها وخيبت أملها".وقالت الخطوط البريطانية انذاك بحسب " بي بي سي " إن قراصنة نفذوا

"هجوما إجراميا شريرا ومتقدما" على موقعها على الإنترنت ".وقال مكتب مفوض المعلومات إن هذه أكبر عقوبة يفرضها، وأول عقوبة تفرض

علنا، بناء على القواعد الجديدة ".وقد بدأ سريان قواعد حماية البيانات العامة الجديدة العام الماضي،

وكان ذلك أكبر تعديل على قوانين خصوصية البيانات منذ 20 عاما ".

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