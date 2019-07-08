2019/07/08 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت السفارة السعودية لدى أنقرة، أن السلطات أوقفت بعض رعايا المملكة، القادمين إلى تركيا لغرض السياحة، بسبب عدم حملهم جوازات سفرهم الأصلية.وشددت السفارة، على أهمية “حمل أصل جواز السفر”، مع الحرص على الحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف، مشيرة إلى أن السلطات التركية تطلب إبراز أصل جواز السفر، بغرض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة السعودية تصدر إرشادا لرعاياها في تركيا وكالة خطوة برس.

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