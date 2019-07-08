2019/07/08 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… قتلت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، ما يسمى بـ”والي الجزيرة” في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات “إرادة النصر”.وذكر بيان للحشد تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه اليوم ان “قوة من الحشد الشعبي تمكنت من قتل ما يسمى بـ والي الجزيرة في تنظيم “داعش” الإرهابي المدعو حامد عبد محل”.وكانت قيادة عمليات الانبار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن مقتل والي الجزيرة بداعش خلال عمليات إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن مقتل والي الجزيرة بداعش خلال عمليات إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).