2019/07/08 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4eYWVWoCl_c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر | ابرياء يسجنون بتهم الارهاب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالمباشر | ابرياء يسجنون بتهم الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).