رئيس اركان الجيش العراقي يتوجه الى السعودية

2019/07/08 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس اركان الجيش العراقي، الفريق عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، 8 تموز 2019، الى السعودية....

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