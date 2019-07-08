السيستاني يعزي بوفاة محمد الشاهرودي

2019/07/08 | 22:45

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بغداد اليوم _ النجف

وجه المرجع الديني ، علي السيستاني، الاثنين (8 تموز 2019)، تعازيه بوفاة المرجع الديني محمد الشاهرو...





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