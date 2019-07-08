2019/07/08 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية علي الصجري، الاثنين، عن وجود “مافيا الفساد” تقوم بالترويج لإعادة انتخابات رئاسة اللجنة، فيما هدد بكشف اسماء هذه “المافيات”.وقال الصجري في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مافيا الفساد تروج لإعادة انتخابات رئاسة اللجنة وبيعها لجهة فاسدة وفق صفقة تقدر بملايين الدولارات من اجل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصجري يهدد بكشف اسماء “المافيات” التي تروج لاعادة انتخاب رئاسة لجنة النزاهة وكالة خطوة برس.

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