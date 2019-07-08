2019/07/08 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… ايقاف مستحقات 520 من محتجزي رفحاء بعد ثبوت انهم اسرى حرب لدى الكويت

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