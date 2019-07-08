إدراج “جرائم حزب البعث” ضمن المناهج الدراسية للمراحل كافة

2019/07/08 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آليات تطبيق المنهج الدراسي الموسوم (جرائم حزب البعث) المقرر تدريسه في المراحل كافة.وذكرت الوزارة في بيان لها حصلت عليه / بدر نيوز/ اليوم الاثنين، انه ” تم خلال الاجتماع الذي ترأسه مستشار الوزارة للشؤون التربوية وتطوير المناهج محسن عبد علي الفريجي بحث، التأكيد على تضمين […]

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