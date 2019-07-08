2019/07/08 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد – جميل الجميل منذ بدء الخليقة ونشوء أولى الحضارات كانت الحرب قائمة في شتّى بقاع الدنيا، مات فيها الكثير من الناس، تدمّرت الأماكن والحضارات، خسرت الشعوب تراثها الحضاري والفنّي، إلّا أنّ الفن كان أقوى من الحرب، في كلّ منطقة تكثر فيها الحروب تُنتج مبدعين يلوّنون الدمار ويصبغونه بأجمل التعابير، يزيلون آثار الإرهاب بفرشاة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فادية، تحوّل الحرب إلى لوحة الحب بفرشاتها) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فادية، تحوّل الحرب إلى لوحة الحب بفرشاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).