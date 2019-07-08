هل سيتمكن مستشار ماكرون من تخفيف التوتر بشأن الاتفاق النووي؟

2019/07/08 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد قصر الإليزيه أن إيمانويل بون، كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي، سيزور طهران يومي 9-10 يوليو لإجراء مباحثات تهدف لتخفيف التوتر حول الاتفاق النووي الإيراني.وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية في بيان صدر اليوم الاثنين: “سيتوجه المستشار بون يوم غد الثلاثاء إلى طهران وسيواصل زيارته الأربعاء بغية الإسهام في خفض التصعيد تنفيذا لتوجيهات […]

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