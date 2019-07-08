2019/07/08 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NCzov8TWwlI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استضافة عضو الشورى المركزية للمجلس الاعلى عبد الكاظم خضير للحديث بالشان السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استضافة عضو الشورى المركزية للمجلس الاعلى عبد الكاظم خضير للحديث بالشان السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).